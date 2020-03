Dota 2 | Thunder Predator pierde 2-0 contra Evil Geniuses y se complica en The Summit 12

El duro recorrido de Thunder Predator en The Summit 12 continua el día de hoy. Después de conseguir un importante empate frente a la escuadra europea de OG.Seed. El equipo del rayo debía demostrar sus fortalezas frente a un grande del Dota 2 mundial: Evil Geniuses.

Thunder Predator quería demostrar que tenía todas las oportunidades de vencer al equipo de Norteamérica.

A pesar de lo interesante de su draft, este no fue lo suficientemente contundente como para llevarse la victoria. Matthew volvió a probar su Void Spirit de roamer, que tanto éxito le dio en las clasificatorias para la ESL One Los Ángeles, pero Evil Geniuses supo controlarlo de muy buena forma.

Finalmente, Evil Geniuses, con héroes mucho más agresivos y bien distribuidos por todo el mapa, se hizo con la victoria en 20 minutos.

Partida 2

Thunder Predator salió mucho más agresivo en la segunda partida y con picks que hace tiempo no se les veía pero que saben dominar de muy buena forma. Earth Spirit (Matthew), Kunkka (LeoStyle), Jakiro (Mjz), Anti Mage (Mnz) y Centaur Warrunner (Frank).

El inicio del juego fue muy beneficioso para el equipo peruano que encontraba los espacios para que su héroes consiguieran los recursos y además, conseguía importantes kills contra los héroes enemigos.

A pesar de eso, a medida que fue avanzando la partida, el network se les fue de las manos y se inclinaba a favor de Evil Geniuses

Cloud 9 vs Thunder Predator en Vivo

Después de este resultado, que si bien no era el esperado después del empate frente a OG.Seed, Thunder Predator debe mirar para adelante y prepararse para su próximo rival: Cloud 9 que no viene teniendo una gran performance en este torneo. Y es que son el único equipo que no ha logrado ganar ningún juego en este torneo. Así que es muy probable que, contra Thunder Predator, salgan con todas sus armas para recuperar algunos puntos que los ayuden a subir en la tabla.

