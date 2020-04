Dota 2: Evil Geniuses venció al equipo de MoOz utilizando el Rat Doto [VIDEO]

La ESL One Online ha sido uno de los torneos más emocionantes durante esta temporada que se ha visto trunca debido al Coronavirus. Si bien los torneos se tuvieron que hacer por regiones, eso no significó que los equipos dieran todo de si para conseguir la victoria y el preciado premio económico.

Una de las regiones que mayor espectáculo dio fue la región de Norteamérica en donde compitieron los equipos de Evil Geniuses, Quincy Crew, CR4ZY y Bussines Associates.

Finalmente, sería el equipo de Evil Geniuses el que se quedaría con el campeonato después de vencer a CR4ZY por un marcador de 3-1.

The end score of our #ESLOne LA North American League Final is 3-1 to @EvilGeniuses! A big congratulations to them on their superb win 👏



A huge shoutout to Quincy Crew for putting up a fantastic fight and showing up some great Dotes! 🙏 pic.twitter.com/vlRN9ciya7