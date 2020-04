Counter Strike: Isurus Gaming pierde en la final de la ESL Road to Rio Sudamérica

La ESL One Rio Major 2020 de Counter Strike tuvo que ser postergada debido a la pandemia generada por el Coronavirus. El torneo que originalmente se iba a jugar en marzo, cambió su fecha a noviembre siendo de esta forma la única Major que habrá este año.

Es por eso que ESL y Valve optaron por generar un nuevo sistema de clasificación que ya les explicamos hace unas semanas.

En este nuevo sistema por puntos, se tuvo que jugar según las regiones que pueden obtener una clasificación. Actualmente, la única región que estaba teniendo actividad era Sudamérica.

Esto, fue hasta el día de ayer que se terminó el torneo llamado ESL One Road to Rio Sudamérica en donde BOOM Esports de Brasil se convirtió en el campeón.

Este torneo estuvo conformado por 4 equipos de la región. Estos eran:

-Red Canids (Brasil)

- BOOM Esports (Brasil)

- Isurus (Argentina)

- Imperial e-Sports (Brasil)

Los 4 equipos fueron ubicados en un mismo grupo donde jugaron partidas todos contra todos.

En esta etapa, BOOM Esports acabó primero y clasificó de forma directa a la final del torneo.

Por otro lado, Isurus Gaming e Imperial e-Sports quedaron en el segundo y tercer puesto, por ende, se tuvieron que volver a enfrentar en las semifinales del torneo para ver quién sería el otro finalista.

En este enfrentamiento Isurus venció 2-1 a Imperial e-Sports logrando así la clasificación a la final.

Lamentablemente, ya en la final, el equipo de Brasil se mostró ampliamente superior a su similar argentino y terminó venciendo a los chicos del tiburón con un marcador de 16-6 y 22-19.

