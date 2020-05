League of Legends implementa un nuevo sistema para sancionar jugadores tóxicos

Queramos o no admitirlo. La comunidad de video jugadores en general, es bastante tóxica. No hablamos solamente de personas que se dedican a insultar a otras durante las partidas sin razón alguno.

Si no también están incluidas personas que merman la experiencia de juego ya sea usando algún tipo de trampa o perjudicando de forma intencionada a su propio equipo.

Es por eso que Riot Games, una de las compañías de videojuegos más famosa en la actualidad gracias a League of Legends, ha decido poner mano dura en contra de estas acciones dentro de sus juegos.

Uno de los cambios que Riot Games ha implementado es su sistema de notificación de castigos.

Resulta que anteriormente, las notificaciones de castigos llegaban únicamente si se había aplicado una sanción después de realizada la denuncia.

Esto ha sido cambiado para que avise sin importar la categoría o el tiempo en el que el jugador ha sido reportado y es que Riot Games ha descubierto que, anteriormente, llegaban más notificaciones de castigo que castigos en realidad. Esto es algo que los desarrolladores están buscando mejorar con este nuevo sistema de castigo.

Por el momento, estos cambios están siendo probados en el servidor de Norteamérica, pues esta región es la que más quejas ha presentado, incluyendo a jugadores profesionales.

Si las pruebas resultan de manera positiva, estas serán expandidas a las demás regiones.

Game Ruining Behavior.



TLDR:



Now - Improvements to reporting and report notifications



Soon - Report in Champ Select



After that - Testing better automated detection



Ongoing - Monthly comms about ithttps://t.co/ieuJFxW80G