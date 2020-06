Dota 2: Ninjas in Pyjamas no está de acuerdo con su eliminación de la ESL y estas son las razones

El último domingo, dio por finalizada la fase de grupos de la ESL One Birmingham Europa/CIS.

Si bien, todos los enfrentamientos se realizaron con normalidad durante este torneo de Dota 2, la polémica se ha encendido en las últimas horas en las redes sociales pues Ninjas in Pyjamas no está del todo de acuerdo con su eliminación de este torneo.

Si nos fijamos en la tabla del Grupo B, podemos ver que existe un cuádruple empate entre HellRaisers, FlyToMoon, Cyber Legacy y Ninjas in Pyjamas. Al final, debido a las reglas de la organización, Cyber Legacy y Ninjas in Pyjamas resultaron eliminados.

Como podemos recordar, la ESL decidió implementar un nuevo sistema de desempate que funcionaba de la siguiente forma:

Si es que solamente quedan dos equipos empatados, se tomará en cuenta el resultado de su enfrentamiento directo.

En caso hayan más de dos equipos empatados, se tomará en cuenta el siguiente orden:

1. Puntos amasados entre estos equipos

2. Diferencia de mapas entre estos equipos

3. Mapas ganados en general

4. Enfrentamientos entre los equipos

Debido a este sistema, NiP y Cyber Legacy resultaron eliminados del torneo. Esto, no ha sido muy del agrado de SonNNeiko y compañía que, mostraron su molestia a través de las redes sociales.

SaberLight también se mostró descontento con la situación.

First of all, @ESLDota2 is an amazing TO and I love their tournaments BUT these tiebreaker rules are straight-up dumb. If you look at the map difference, we are 11-7 which is +4, the other teams are +2/0/0 and we are behind all of them 🤡🙃. Ok bro 🧂🧂🧂🧂🧂🧂 pic.twitter.com/UfAw9TtIXn