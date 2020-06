Dota 2: Evil Geniuses pagó 75 mil dólares por RAMZES666 aunque, todavía no alcanzan las cifras de China

Para nadie es un secreto que, los esports, se han vuelto uno de los negocios más rentables, y que mueven grandes cantidades de dinero, en la actualidad. Siendo Dota 2 uno de los más rentables en este aspecto.

Si bien, las transferencias entre equipos y sueldos de los jugadores, no son tan exorbitantes como, por ejemplo, los de los futbolistas, los precios que se llegan a pagar en algunas ocasiones, serían suficientes para que algunos de nosotros viviéramos sin problemas unos cuantos años.

Un reporte publicado por Forbes Rusia, ha revelado la cantidad de dinero que Evil Geniuses pagó por conseguir el traslado de RAMZES666 a sus filas.

Según esta revista, la organización campeona de The International 2014, pagó la cifra de 75 mil dólares a Virtus Pro para que el joven jugador ruso llegue a sus filas.

Por otro lado, el articulo también revela que el máximo salario que recibe un jugador en los esports es de 35 mil dólares al mes. Aunque, solamente los grandes jugadores pueden apelar a este salario.

Los jugadores que se encuentran dentro del Tier 1, reciben entre 10 mil y 15 mil dólares. Mientras que, los jugadores que recién están empezando reciben entre 5 mil y 2 mil dólares.

Al final de la tabla, se encuentran los jugadores de organizaciones pequeñas que reciben entre 500 y mil dólares.

Esta información coincide con lo dicho por V1lat a principios de año donde afirmaba que el traslado de RAMZES666 costó menos de 100 mil dólares.

Ao some transfers in Dota2 @rodjerdota to @virtuspro - 150k USD minus Lil’ transfer fee, so approx 100k USD@ramzes to EG from VP - less than 100k USD



Other players - 20-30k max. @w_zayac costed 20k to transfer from The Pango to Navi