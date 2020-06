Dota 2: ¿Por qué ESL decidió implementar estas reglas para el desempate y por qué NiP las critica tanto?

Ninjas in Pyjamas fue eliminado de la ESL One Birmingham Europa/CIS tras un muy polémico cuádruple empate. A través de las redes sociales, los jugadores se quejaron de estas reglas y presentaron argumentos que demostraban que ellos merecían clasificar.

En la siguiente nota, les comentaremos por qué ESL habría decidido implementar este sistema para el desempate y por qué los jugadores de NiP no están de acuerdo con estas reglas.

A principios de año, se realizaron las clasificatorias para la ESL One Los Ángeles Major. La cual sería la tercera Major del Dota Pro Circuit.

Las clasificatorias se realizaron sin mayores inconvenientes en todas las regiones con una excepción: Sudamérica.

El problema se originó el último día de competencia cuando en el Grupo A se originó un triple empate entre Beastcoast, FURIA e Infamous Gaming. En ese entonces, las reglas de ESL One indicaban que se debería jugar un Tiebraker entre los tres equipos hasta que uno sea eliminado.

Lamentablemente, la ESL no contaba con que los tres equipos empatarían en dos ocasiones alargando este desempate hasta más de las 19:00 horas.

En total, los equipos jugaron casi 10 horas de Dota 2.

Esta, habría sido la razón por la que ESL decidió eliminar de sus torneos el Tiebraker y brindar la clasificación según el enfrentamiento directo entre los equipos o la cantidad de victorias sobre las de su rival.

Para entender el enojo de Ninjas in Pyjamas, debemos leer con detenimiento el reglamento de ESL y el tweet de SabeRLight quien es el que expone de manera más concisa su argumento.

Estas son las reglas de ESL en caso haya un empate entre más de 2 equipos.

1. Resultado cabeza a cabeza entre los equipos empatados

2. Comparar sus victorias frente al equipo justo encima de ellos

3. Comparar sus victorias frente al equipo justo debajo de ellos

4. Lanzamiento de moneda

Ahora, leamos el argumento del jugador de Ninjas in Pyjamas

First of all, @ESLDota2 is an amazing TO and I love their tournaments BUT these tiebreaker rules are straight-up dumb. If you look at the map difference, we are 11-7 which is +4, the other teams are +2/0/0 and we are behind all of them 🤡🙃. Ok bro 🧂🧂🧂🧂🧂🧂 pic.twitter.com/UfAw9TtIXn