Dota 2: Anti-Mage "Persona" del Battle Pass 2020, lore del item y galería [FOTOS]

Muchos jugadores de Dota 2 han quedado alegres por la gran cantidad de items Arcana y Persona que llegarán en este Battle Pass 2020. Uno de los más llamativos ha sido la incorporación de Anti-Mage versión "mujer", gracias al item Persona que podrá ser desbloqueado en el nivel 305 del Pase de Batalla.

Los items Persona, tanto como los items Arcana, nos muestran diseños diferentes de los personajes en un contexto "¿qué hubiera pasado si...?". En esta ocasión, el item Persona de Anti-Mage nos pondrá en control de su discípula. Comprendamos más de su lore a continuación.

Lore de Wei, Anti-Mage Persona Battle Pass 2020

Para comprender mucho más allá el contexto de la historia de Wei, discípula de Anti-Mage, recapitulemos estas historias relacionadas.

EL DATO: puedes encontrar más imágenes en la foto de portada, para acceder debes de hacer click en la flecha derecha o deslizar en la pantalla del celular.

Lore de Anti-mage, biografía



Foto: Dota 2

Los monjes de Turstarkuri observaban los accidentados valles por debajo de su monasterio en la montaña a medida que oleadas y oleadas de invasores se extendían por los reinos inferiores. Ascéticos y pragmáticos, se mantuvieron al margen de las luchas mundanas en su nido monástico, envueltos en la meditación que no conocía a los dioses o los elementos de la magia.

Entonces vino la Legión del Dios Muerto, cruzados con el siniestro encargo de sustituir todos los cultos locales con el venenoso nihilismo de su Señor Sin Vida. De un paisaje que no conocía nada más que sangre y batallas durante miles de años, arrancaron las almas y los huesos de las legiones caídas y los lanzaron contra Turstarkuri. El monasterio solo resistió el asalto un par de semanas, y los pocos monjes que se preocuparon en salir de su meditación creyeron que los invasores eran visiones demoníacas enviadas para distraerlos de su meditación.

Murieron sobre los cojines de seda en los que estaban sentados. Solo un joven sobrevivió: un peregrino que había llegado como acólito buscando la sabiduría, pero que aún no había sido admitido en el monasterio. Con horror, vio cómo los monjes a los que había servido té y ortigas primero eran asesinados y luego obligados a unirse a las filas del sacerdocio del Dios Muerto. Con nada más que unos pocos de los preciados pergaminos dogmáticos de Turstarkuri, se alejó hacia la relativa seguridad de otras tierras, jurando no solo destruir a los hechiceros del Dios Muerto, sino también poner fin a la magia por completo.

Lore de Wei, "El camino del discípulo"



Foto: Dota 2

Desde las cenizas de la fe de Turstarkuri , el mundo es testigo del surgimiento de un nuevo linaje . Entrenada en técnicas ya olvidadas por su mentor adoptivo, el Anti-Mage, la discípula Wei ha sido convocada por el Tyler Estate para poner su entrenamiento a una prueba final, y descubrir si realmente está lista para encarar el mundo de la magia y poner de rodillas a los hechiceros de estos reinos viles.

¿Qué es el Tyler Estate?



Foto: Artifact

Tyler Estate es una institución con una misión desconocida. Parece oponerse a la magia, contratando a Anti-Mage y Nortrom (Silencer) para que trabajen para ellos en la captura de usuarios de magia renegados como Mireska (Dark Willow).

En la carta de Artifact dice lo siguiente: "La mayor parte del mundo mágico reconoce la autoridad del Cónclave Zafiro. Pero en Weeping Rose nos gobernamos, respondiendo solo a The Quorum, un senado de 31 poderosos magos. Y aunque Weeping Rose no es el hogar de muchas reglas, las pocas que tenemos son obedecidas sin ninguna duda. Porque de no hacerlo serás enviado a Tyler Estate."

Quienes están detrás de Tyler Estate es un misterio, pero los magos más poderosos conocen sobre su misión de acabar con la magia en el mundo de Dota 2.

Dibujos de Wei, la discípula de Anti-Mage

Muchos seguidores de Dota 2 se han enamorado del diseño de Wei y han creado muchas ilustraciones como las siguientes:

EL DATO: puedes encontrar más imágenes en la foto de portada, para acceder debes de hacer click en la flecha derecha o deslizar en la pantalla del celular.



Foto: Reddit michellefehr



Foto: Fluteman88



Foto: Facebook Zedxxx

Este tan ansiado item Persona para Anti-mage, "El camino del discípulo" será entregado a todos los dueños del Battle Pass 2020 que alcancen el nivel 305. Sin embargo, Valve no lo ha etiquetado como "exclusivo" y ellos han dicho que podrían regresar de alguna forma en el futuro, aunque es incierto la manera.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de mirar el resumen de las noticias con el programa "Courier Informativo" a las 18:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook! #Yomequedoenbase