Dota 2: "¡No llores porque se acabó, sonríe porque sucedió!", las palabras de Peksu tras la desaparición de OG.Seed

El día de hoy, una noticia sorprendió a todos los seguidores del Dota 2 competitivo. OG, bicampeón de The International, anunció la desaparición de su escuadra secundaria OG.Seed.

Este anuncio lo realizó a través de un comunicado que compartieron a través de su cuenta oficial de Twitter.

Farewell OG.Seed!



We would like to thank all our OG.Seed players for their great work, commitment and friendship.



We are extremely proud to see how you’ve evolved and how much progress you’ve made.



🌱 Read more: https://t.co/psNqnwQ968#DreamOG pic.twitter.com/jYGxSqzTv7