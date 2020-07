Dota 2: SumaiL confiesa que quería convertirse en jugador profesional de Cricket

Dota 2 es un esports con millones de fanáticos alrededor de todo el mundo. Estos, siguen fielmente cada uno de los pasos de los jugadores profesionales más experimentados.

Uno de los más queridos alrededor del mundo, desde sus inicios, es Sumail “SumaiL” Hassan. Campeón de The International en el 2015 con Evil Geniuses y actual jugador de OG.

El joven jugador de Dota 2, fue entrevistado por un medio de su país natal: Pakistán, en donde contó un poco más sobre su vida fuera del Dota 2 y como fue adaptarse a Estados Unidos después de ser incluido en el roster de Evil Geniuses.

La entrevista fue realizada en el idioma natal de SumaiL: urdu.

"He estado hablando de Dota durante los últimos 4-5 años, las personas que quieren escucharme hablar de Dota pueden ver esas entrevistas, la razón por la que estoy haciendo esto es porque quiero hablar de otras cosas, tener vibraciones relajantes y poder hablar en urdu(...) La vida era fría en Pakistán, tenía una cultura diferente, tu papá trabaja y los niños pueden hacer lo que quieran. Aquí, más de una persona en la familia tiene que trabajar, por lo que existe el estrés de eso. Además, Pakistán es un país conservador en comparación con los Estados Unidos. Me tomó 3-4 meses establecerme aquí, pero luego me ajusté,"