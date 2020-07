Navi vs Navi: anuncian Show Match entre los equipos de Counter Strike del 2020 y 2010

Natus Vincere es una de las organizaciones de esports más importantes a nivel mundial. Con equipos de Dota 2, Rainbow Six, Counter Strike, entre otros. El equipo de CSGO es uno de los más exitosos a nivel mundial con múltiples campeonatos obtenidos a lo largo de su historia.

Pues el día de hoy, se ha anunciado que el equipo actual de Natus Vincere, se enfrentará en un Showmatch contra el equipo de Counter Strike del 2010 que jugaba Counter Strike 1.6.

El enfrentamiento se llamará Boomers vs Zoomers y se realizará el 1 de agosto.

Este enfrentamiento era uno bastante esperado teniendo en cuenta que los fanáticos pedían a gritos el regreso de este equipo después de que los 5 jugadores del Navi de Counter Strike 1.6 se juntaran para jugar un Show Match hace unos meses después de que no se vieran desde el 2013.

El roster del equipo del 2013 es:

1. Danylo “Zeus” Teslenko

2. Ioann “Edward” Sukhariev

3. Yegor “markeloff” Markelov

4. Arsenij “ceh9” Trynozhenko

5. Serhii “starix” Ishchhuk

El 11 de mayo de este año, se anunció que el equipo de Natus Vincere del 2010, jugaría un showmatch en contra de un equipo conformado por diferentes streamers de Counter Strike en Twitch.

Este enfrentamiento fue sumamente comentado además de juntar miles de miradas de todo el mundo.

Dreams come true 😍

A showmatch with Na'Vi 2010 will happen on https://t.co/n7zQwmHgVn on May 11! @ZeusCSGO, @starixCS, @YegorMarkeloff, @cehebu4 and @EdwardCSGOD against the stream team! Don't miss it 💪



Stream will be here: https://t.co/KqeIV87iRT#FASTCUP #BETSNET #CSGONET pic.twitter.com/bC1c8WOwSd