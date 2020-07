Apex Legends anuncia una serie de colgantes inspirados en Portal y Half Life

Si bien la guerra de los Battle Royale está siendo ganada con una gran ventaja por Fortnite, de Epic Games, existen otros tipos de Battle Royale con mecánicas muy diferentes que aún tienen un público definido y fiel que lo juega día a día-

Uno de estos juegos, es Apex Legends, un Battle Royale desarrollado por EA en el que equipos de 3 jugadores se enfrentan por ser el último en pie.

Hace poco, se anunció que este juego llegaría a Steam, plataforma desarrollada por Valve, para que así más gente pueda tener acceso a este.

Es por eso que, a través de su cuenta de Twitter anunciaron una serie de amuletos especiales inspirados en Half Life y Portal, dos de los juegos más representativos de la compañía creada por Gabe Newell.

Everybody loves a crossover episode!



With the launch of Apex on Steam later this year comes these Valve-inspired gun charms! In the meantime, be sure to add Apex to your Wishlist and follow us on Steam.



👀 : https://t.co/hgDXzBV2GF pic.twitter.com/IKfMnttqH9