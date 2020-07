Dota 2: jugador de Vikin.gg "se queda sin luz" y son eliminados de OGA Dota PIT S2 EU CIS

Los torneos en línea de esports se han vuelto la mejor alternativa en estas épocas de pandemia, pero igual los jugadores no se salvan de los problemas externos. Un lamentable hecho le ocurrió al jugador de Dota 2 Miroslav "BOOM" Bičan durante su partida de eliminación contra FlyToMoon.

El torneo OGA Dota PIT S2 EU CIS con apenas 4 días de duración, se está jugando de corrido esta semana y la última serie fue entre Vikin.gg y FlyToMoon. Una partida pareja, donde llegaron hasta el tercer y definitivo encuentro de su serie.

Vikin.gg parecía uno de los equipos débiles del torneo, pero mostró mucho nivel con su primer draft y método de defensa dirigido por Medusa y Vengeful Spirit. Tras una larga batalla contra Phantom Lancer de V-Tune, llegaron al climax donde casi pierden la base principal y el juego.

Con mucha calma en la situación, pudieron defender exitosamente su base y recuperar el control de la partida, ganando en un ajustado partido.

En el segundo juego, FlyToMoon pudo prender el acelerador con héroes iniciadores como Batrider y Phoenix. Ellos era apoyados por Rubick y Death Prophet junto a Lifestealer quien se armó más rápido que Spectre, pues no tuvo una línea cómoda. Con estas rotaciones constantes dominaron el juego y empataron la serie.

Desafortunadamente, el juego decisivo sufrió de un gran percance para Miroslav "BOOM" Bičan, pues había perdido electricidad en su pueblo y el juego fue pausado por un largo periodo. Cerca de los 30 minutos de espera, Vikin.gg tomó la decisión de despausar con su jugador ausente, intentaron hacerle frente a la situación de 5 vs 4. Pero, esto no funcionó y tuvieron que rendirse por problemas técnicos.

"Ser eliminado de esta manera es FeelsBadMan. No había nada que pudiera hacer al respecto, se cortó la electricidad en todo mi pueblo y también en uno de los pueblos vecinos. Lo siento."

Getting eliminated like this FeelsBadMan. There was nothing i could do about it, electricity in my entire village and also one of the neighbour villages went out. Im sorry.