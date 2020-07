Counter Strike: nuevo parche arregla el truco que vuelve inútiles las bombas de humo

El día de ayer, les comentamos de un curioso truco de Counter Strike, el cual te volvía invulnerable a las bombas de humo dentro del juego.

Pues, tal parece que Valve no se anda con rodeos y rápidamente, ante las quejas de los jugadores y los múltiples bans que estaban ocurriendo por usar este truco, han lanzado un parche donde arreglan este y muchos otros problemas del juego.

A number of updates to Mutiny and Swamp have been made. Full Release Notes are here: https://t.co/DXiirrsfMo