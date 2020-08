Fortnite: jugador profesional es descalificado por duplicar items

Ayer en la madrugada el equipo de Epic Games desactivó las lanchas en todo Fortnite. Si bien uno de los motivos fue el tema de la colisión no detectada cuando se pasaba por una catarata, la razón predominante fue un glitch que duplicaba los items de nuestro inventario en cantidades astronómicas. Es evidente que al usarlo se aseguraba inmunidad ante la tormenta y también se garantizaba una victoria de forma injusta.

En el video se aprecia que para duplicar los ítems es necesario usar una lancha; sin embargo es también posible hacerlo bajo otras circunstancias. Como cuando golpeamos a algún adversario abatido, usando nuestro pico, el glitch puede manifestarse de forma accidental llenando tu inventario con una cantidad inmensa del mismo ítem.

Fue este tipo de accidente en el que se vio involucrado el pro player Waffles, quien fue baneado en mayo tras demostrar que estaba coludido con un jugador de FaZe en un torneo de Solos. Ambos jugadores aceptaron su castigo y permanecieron fuera de los círculos competitivos por 30 días.

Durante el torneo de la Fortnite Championship Series (FNCS), el pasado 1 agosto, Waffles experimentó el glitch que duplica los ítems durante el punto más álgido de la partida. Este error en el juego fue ejecutado de forma completamente involuntaria y en el video se aprecia claramente que fue así ya que él mismo no parece salir de su asombro tan fácilmente.

Once a cheater always a cheater ig LOL pic.twitter.com/GWJugRinSe

Sin embargo, nada presagiaba que este sería el inicio de un nuevo período de ban para Waffles y su equipo. Horas después de la competencia, el jugador descubre que su cuenta ha sido inahbilitada por 27 días. La notificación dejó en claro el motivo detrás de esta decisión: Hacer trampa.

. @xSUND0WN u cant be serious right? pic.twitter.com/kCjdMKfm7W