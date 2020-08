Call of Duty: Modern Warfare y Warzone: conoce las novedades de la Temporada 5

Call of Duty: Modern Warfare estrena hoy su Temporada Cinco. Esta llegará en la forma de la versión 1.24 del juego y ya está disponible para ser descargado en PlayStation 4, Xbox One y también en PC a través de Battle.net, el launcher oficial de Activision Blizzard.

See what #Warzone and #ModernWarfare have in store for you in Season Five.



🏟️ The stadium opens.

🚅 The train arrives.

💪 New operators enter the fray.

🔨 New tools are at your disposal.



Learn more here: https://t.co/VtCuHaeNxP pic.twitter.com/miQwBq6BUm