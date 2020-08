Dota 2: Rodjer es anunciado como stand in en FlyToMoon después de la salida de ALOHADANCE

El día de ayer, una noticia agarró por sorpresa a todos los seguidores del Dota 2 europeo. Ilya "ALOHADANCE" Korobkin, posición 4 del equipo FlyToMoon, fue separado del equipo de CIS después de que ambas partes llegaran a un acuerdo.

Esta noticia agarró a todos por sorpresa pues habían venido teniendo buenos resultados en los últimos 5 meses que habían estado juntos. Además, dentro de 7 días dará comienzo la OMEGA League Dota 2.

After 5 months of mutual work and training,Ilya "ALOHADANCE"Korobkin part ways with FlyToMoon .

It was our mutual decision.We want to thank Ilya for time which he was in team and his contribution to our wins and results!We wish him new beginings and best of luck in future!🚀 pic.twitter.com/PPJ18w6MRB