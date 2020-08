Dota 2: GH confirma que se encuentra bien después de la explosión en Beirut

El día de hoy, una terrible noticia conmocionó al mundo entero. Una terrible explosión ocurrió en el Puerto de Beirut en puertas a lo que era el juicio por asesinato del exprimer ministro Rafik Hariri.

Esta noticia conmocionó a miles de personas alrededor del mundo pues la explosión dejó una gran cantidad de muertos y heridos.

Ahora, quizás muchos se estén preguntando que tiene que ver esta trágica noticia con los esports. Pues resulta que, uno de los jugadores de Dota 2 más queridos en todo el mundo se encuentra en Líbano pues es su país natal.

Estamos hablando de Maroun "GH" Merhej, posición 4 de Team Nigma y que nació en Líbano. Él, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje donde tranquilizaba a todos sus seguidores después de esta explosión.

What happened today in Lebanon is simply a tragedy, I wanted to let everyone know that i am unharmed.

My heart goes out to everyone affected