Call of Duty: Warzone celebra sus 75 millones de jugadores

Call of Duty: Warzone, el battle royale gratuito de Activision, hizo su debut hace ocho semanas ganando una gran fanaticada en todo el mundo. Hace unos meses se supo que este juego llegó a la marca de 60 millones de jugadores. Sin embargo, esa marca ha sido superada en el transcurso del tiempo.

Over 75 million #Warzone players.



Thanks for dropping in with us. pic.twitter.com/6weFSphgLz