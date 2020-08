¡UN TORNEO PARA BOTS! Dota 2: Beyond The Summit anuncia Bot TI3 y acá te contamos de que trata este particular torneo

El día de hoy, a través de su cuenta de Twitter y con un curioso video, Beyond The Summit anunció la realización de un nuevo torneo de Dota 2 que estamos seguros será una sorpresa para muchos fanáticos alrededor del mundo.

Se trata de Bot TI3. Un torneo en donde los bots competirán entre ellos. El torneo se realizará en septiembre de este año y, próximamente, se irán anunciando más detalles sobre este particular torneo de Dota 2.

01000001 01101110 01101110 01101111 01110101 01101110 01100011 01101001 01101110 01100111 00100000 01000010 01101111 01110100 00100000 01010100 01001001 00110011 00100000 01101001 01101110 00100000 01010011 01100101 01110000 01110100 01100101 01101101 01100010 01100101 01110010 pic.twitter.com/y5Kss0c4WQ — Beyond the Summit (@BeyondTheSummit) August 4, 2020

Como podemos ver, el video viene acompañado de un texto escrito en 0 y 1, haciendo alusión al código binario de las computadoras, y aunque parecen número al azar, la verdad es que detrás de este código hay un texto que dice lo siguiente:

Announcing Bot TI3 in September

Que se traduce como "Anunciamos el Bot TI3 en septiembre"

¿Qué es el Bot TI3?

Quizás para algunos sea algo nuevo, pero la realidad es que es algo que Beyond The Summit realizaba con anterioridad. En este torneo, los 117 héroes de Dota 2 competirán en equipos de 5 vs 5, en donde los equipos son conformados por el mismo héroe. Las brackets del torneo son organizadas según el win rate de los héroes en partidas públicas.

Aunque, con intención de hacer el torneo más interesante, Beyond The Summit realiza unos pequeños cambios en cada ronda:

Ronda 1

Los bots son nivel 5

Los 6 slots de items serán ocupados por Ironwood Branches

Ronda 2

Bots en nivel 15

10 mil de oro en valor de artículos

Ronda 3

Bots en nivel 25 (ahora será a nivel 30)

20 mil de oro en valor de artículos

Además, Beyond The Summit suele sacar algunos items del juego como lo son Blade Mail o BKB. Eso no es todo, y es que este año llegará novedades como la transmisión en vivo de todas las partidas, nuevos items y showmatchs. Además, habrá un Fantasy League.

¡No te olvides de mirar nuestro torneo de Free Fire los martes, miércoles y viernes con PepeaoTV y Gaboplaygg desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!