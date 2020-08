¡EL CAMPÉÓN DE AMÉRICA! Dota 2: Lelis ya es el sudamericano con más títulos en la historia

Quincy Crew se consagró campeón de The Great American Rivalry después de vencer 3-0 a CR4ZY en una final donde fueron ampliamente superiores. Sin duda, desde la llegada de la pandemia, el equipo de Estados Unidos ha encontrado su mejor juego pues se ha consagrado como el dominador de la región.

Esto no es todo, y es que, Rodrigo "Lelis" Santos, a pesar de ser la más reciente incorporación del equipo, no ha parado de obtener títulos con el equipo de Estados Unidos. Aunque, estos no son los únicos conseguidos.

Lelis, fue anunciado como suplente de Quincy Crew en junio de este año mientras se estaba realizando el torneo ESL One Birmingham 2020 América. Tan buena su performance, que Quincy Crew decidió añadirlo a su roster de forma oficial después de vencer 3-0 a CR4ZY en la final. Además, fue elegido MVP de ese torneo.

Estou oficialmente no time da Quincy Crew, jogaremos a BTS Pro Series no próximo final de semana.



Conto com a torcida de vocês 💪 pic.twitter.com/FoqQ5M2qfW — Rodrigo Lelis (@lelisdota) June 11, 2020

Desde ese entonces, el jugador nacido en Brasil jugaría tres torneos más saliendo campeones en todos ellos. Los torneos fueron:

BTS Pro Series Season 2: vencieron 3-2 a 4 Zoomers

OGA Dota Pit Season 2: vencieron 3-0 a Thunder Predator

The Great American Rivalry: vencieron 3-1 a CR4ZY

Aunque, los títulos para Lelis ya decían presente desde antes de que llegar a Quincy Crew. Resulta que, el primer torneo que se realizó durante la cuarentena fue la ESL One Los Ángeles, que iba a ser una Major del DPC.

En este torneo, el jugador ex Pain Gaming, jugó como suplente de Stinger en Beastcoast junto a los que salió campeón del torneo tras vencer 3-1 a NoPing.

Sin duda, el 2020 ha sido un gran año a nivel competitivo para Lelis y es que, después de quedarse sin equipo a principios de año, ha pasado a ser el jugador más exitoso de nuestra región.

