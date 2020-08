Dota 2: conoce las fechas en las que jugarán Beastcoast, Thunder Predator, Infamous Gaming y G-Pride por la ESL One Tailandia América

The Great American Rivalry llegó a su final pero, los torneos de Dota 2 en nuestro continente no se detienen todavía. Y es que, en menos de una semana, comenzará la ESL One Tailandia 2020 América, donde competirán los 8 mejores equipos de nuestra región por un Prize Pool de 65 mil dólares.

Los equipos que competirán en este torneo son:

Beastcoast

Thunder Predator

Infamous Gaming

G-Pride

Quincy Crew

CR4ZY

4 Zoomers

Bussines Associates

Además, el día de hoy, se dieron a conocer todos los enfrentamientos de la fase de grupos

8 de agosto

CR4ZY vs Thunder Predator

Bussines Associates vs Infamous Gaming

9 de agosto

Beastcoast vs G-Pride

vs Quincy Crew vs 4 Zoomers

11 de agosto

CR4ZY vs Infamous Gaming

Beastcoast vs 4 Zoomers

12 de agosto

Quincy Crew vs G-Pride

Bussines Associates vs Thunder Predator

13 de agosto

CR4ZY vs 4 Zoomers

Quincy Crew vs Thunder Predator

14 de agosto

CR4ZY vs G-Pride

Beastcoast vs Infamous Gaming

15 de agosto

Bussines Associates vs G-Pride

Quincy Crew vs Infamous Gaming

16 de agosto

Beastcoast vs Thunder Predator

vs Bussines Associates vs 4 Zoomers

19 de agosto

CR4ZY vs Beastcoast

4 Zoomers vs Infamous Gaming

20 de agosto

Quincy Crew vs Bussines Associates

Thunder Predator vs G-Pride

21 de agosto

Thunder Predator vs Infamous Gaming

vs 4 Zoomers vs G-Pride

22 de agosto

CR4ZY vs Bussines Associates

Quincy Crew vs Beastcoast

23 de agosto

CR4ZY vs Quincy Crew

Beastcoast vs Bussines Associates

vs Bussines Associates 4 Zoomers vs Thunder Predator

Infamous Gaming vs G-Pride

Recordemos que todos los enfrentamientos serán al Mejor de 3. La primera serie se jugará a las 12:00 m y la segunda a las 15:00 pm. Aunque, se podría adelantar en caso la primera serie acabe antes.

El día 23 de agosto, las 4 series se jugarán en simultaneo a las 12:00 m

