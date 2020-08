World of Warcraft: Blizzard añade un NPC para rendirle homenaje a Reckful tras su fallecimiento

A inicios del mes pasado, una triste noticia conmocionó a toda la comunidad de streamers y jugadores de World of Warcraft a nivel mundial. Byron "Reckful" Bernstein, uno de los streamers más famosos del juego creado por Blizzard, falleció a los 31 años en condiciones que apuntan al suicidio.

Es por esta razón que, Blizzard decidió realizar un curioso homenaje hacia el fallecido streamer. Y es que, varios jugadores han reportado que se ha encontrado un NPC de nombre Reckful ubicado en la Catedral de la Luz en Ciudad Stormwind, lugar donde se le realizó el tributo después de que se anunciara su fallecimiento.

Blizzard has paid tribute to Reckful by adding him as a Rogue Trainer NPC, located in the Cathedral of Light, in Shadowlands. #Warcrafthttps://t.co/tZLXDq3I4E pic.twitter.com/HdUYN6rE4V — Wowhead (@Wowhead) August 6, 2020

Eso no es todo, y es que según el usuario de Twitter conocido como @Wowhead, en una de las líneas de diálogo del NPC, este afirma que no entrena a Assassination Rogues. Haciendo referencia a la vez que el jugador alcanzó la cima del PvP sin ayuda de esta build que era muy popular y poderosa en aquellos días.

El caso Reckfull

Lo ocurrido con Recfull fue un caso bastante comentado por toda la comunidad y personas que lo conocían. Esto debido a que días antes de tomar la trágica decisión, empezó a publicar una serie de tweets bastante llamativos donde daba a entender que no estaba pasando por un buen momento.

ahh, i feel bad for anyone who has to deal with my insanity — Reckful (@Byron) July 2, 2020

Y es que minutos después de publicado ese tweet, compartió algo que llamó mucho más la atención.

please just know in these situations the insane person does not feel in control of their actions — Reckful (@Byron) July 2, 2020

"Si tienes conductas suicidas o conoces a alguien que las tenga, busca ayuda y llama a la línea de atención gratuita 113 Salud o acude al Centro de Salud más cercano. "