VALORANT: esto es todo lo que debes saber sobre el FaZe Clan Invitational

VALORANT, el shooter desarrollado por Riot Games, sigue buscando posicionarse en el futuro como uno de los esports más sólidos del mundo. Mientras que Riot Games, sigue planeando el desarrollo de la liga oficial de este shooter, diferentes organizaciones han estado realizando torneos con los mejores equipos del mundo.

Uno de los que más llama la atención es el Faze Clan VALORANT Invitational el cual se desarrollará entre el 6 y 9 de agosto y otorgará un Prize Pool de 50 mil dólares.

En este torneo compiten los siguientes equipos:

Estos equipos han sido divididos de la siguiente manera:

Una de las curiosidades de este torneo es que, siguiendo las recomendaciones del mismo Riot Games, FaZe Clan ha decidido no considerar a la nueva agente Killjoy en el torneo. Para de esta forma, no perjudicar a los equipos.

This one's on us.



Thanks for the understanding, and for putting the competitive experience first. Looking forward to watching a great tournament! https://t.co/J4maVOMHG3