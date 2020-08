Dota 2: Team Brasil, ex NoPing, vence 2-0 a Low Profile en 14 minutos por la LPG

Después del polémico suceso ocurrido ayer durante el enfrentamiento entre Infamous Gaming y Omega Gaming en donde los jugadores del equipo de Bolivia tiraron GG en 4 minutos. La Liga Pro Gaming continuó su rumbo con el enfrentamiento entre Team Brasil, equipo que salió League of Legends: conoce todos los enfrentamientos de la fase 2 de la Liga Latinoamericana, y Low Profile, equipo que antes jugó bajo el nombre de Pacific eSports.

Primera Partida

El primer enfrentamiento comenzó bien para el equipo de Perú. Y es que, consiguió una importante ventaja en el network que los ayudó a dominar los primeros minutos del juego. El problema surgió a partir del minuto 25 en donde la Spectre (Costabile) empezó a sacar una mayor ventaja sobre sus rivales y se empezó a volver una máquina de guerra que el equipo peruano no sabía como detener. Y es que, no solo hacía mucho daño. Si no que también aguantaba el mismo.

Finalmente, ante una Spectre que no flaqueaba por ninguno de sus lados. Low Profile no tuvo más opción que aceptar la derrota en 35 minutos de juego.

Segunda partida

El segundo enfrentamiento fue uno bastante particular. Y es que, tuvo una duración de 14 minutos. En donde, el equipo de Brasil se mostró sumamente superior con un pick de Venomancer (Tavo) que controló su linea sin problemas sumado a un Dragon Knight (4dr) que tampoco tuvo mayores problemas.

Fuente: Dotabuff

Con este resultado, Team Brasil asegura su pase a la segunda ronda de la Upper Bracket en donde, tendrá que enfrentar al vencedor del enfrentamiento entre Egoboys y Team Unknown. Enfrentamiento que se llevará a cabo el día lunes a partir de las 13:00 pm.

Por su parte, Lower Profile se enfrentará Vicious Gaming en la primera fase de la Lower Bracket.

¡No te olvides de mirar nuestro torneo de Free Fire los martes, miércoles y viernes con PepeaoTV y Gaboplaygg desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!