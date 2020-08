Dota 2: Beastcoast e Infamous Gaming se enfrentan con el objetivo de subir en la tabla de la ESL One Tailandia

Después de un emocionante tercer día de la ESL One Tailandia 2020, en donde tuvimos la contundente victoria de 4 Zoomers y la lamentable derrota de un Thunder Predator que luchó hasta el final, los mejores equipos de América siguen en pelea por conocer a los 4 clasificados a la siguiente etapa del torneo.

El día de mañana, tendremos dos interesantes encuentros protagonizados por tres equipos peruanos.

CR4ZY vs G-Pride - 12:00 m

El equipo de CR4ZY fue sorprendido por un 4 Zoomers que no conoce lo que es la derrota en este torneo. Ante ellos, habrá un G-Pride que está en la situación totalmente contraria pues no ha conseguido la victoria en una partida más no en la serie completa.

Este enfrentamiento será la primera vez que estos dos equipos se enfrenten y sin duda, será una gran oportunidad para que los peruanos suban unos cuantos puestos en la tabla.

Beastcoast vs Infamous Gaming - 3:00 p. m.

Ambos equipos vienen de una derrota. El primero contra 4 Zoomers y el segundo contra CR4ZY. Este enfrentamiento será importante para que ambos equipos escalen un par de puntos en la tabla. La última vez que se enfrentaron, Beastcoast venció 2-0 a Infamous Gaming.

Es más, Beastcoast nunca ha perdido una serie Bo3 o Bo2 en contra de Infamous Gaming.

Tabla del torneo

Fuente: Liquipedia

Formato y Calendario

El torneo se dividirá en tres etapas.:

Clasificaciones regionales (31 de julio -2 de agosto)

4 equipos competirán por dos slots entre los equipos invitados de forma directa al torneo. De estos 4 equipos, 2 son invitados y 2 son clasificados de las Open Qualifier.

Fase de Grupos (8 – 23 de agosto)

Los 8 equipos clasificados serán agrupados en un grupo donde jugarán partidas al Mejor de 3. Los primeros 4 equipos clasifican a los Playoffs y los últimos 4 son eliminados del torneo.

Playoffs (25 – 30 de agosto)

Sera un formato de doble eliminación. Todas las partidas serán al Mejor de 3 a excepción de la final que será al Mejor de 5.

Prize Pool

1er Lugar - $28,000

2do Lugar - $14,000

3er Lugar - $7,000

4to Lugar - $5,000

5to Lugar - $3,500

6to Lugar - $3,000

7mo Lugar - $2,500

8vo Lugar - $2,000

¡No te olvides de mirar nuestro torneo de Free Fire los martes, miércoles y viernes con PepeaoTV y Gaboplaygg desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!