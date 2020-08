Fortnite: donde hallar y eliminar secuaces o saqueadores (semana 9)

La Temporada 3 de Fortnite Capítulo 2 inició hace nueve semanas y, como costumbre en este battle royale, los desafíos están a la orden del día. Uno de los desafíos de esta semana involucra eliminar secuaces o saqueadores que están repartidos en las distintas locaciones del mapa dentro de este juego.

Luego del evento que marcaba el final de la Temporada 2, El Dispositivo, la isla de Fortnite ha sufrido por unos cambios muy drásticos. Afortunadamente, con el nivel del agua más normalizado, las áreas que debemos visitar ya le han ganado terreno al líquido elemento facilitando un poco más el desplazamiento.

Ubica y elimina secuaces o saqueadores (Fortnite Temporada 3, semana 9)

En esta semana el juego nos permitirá superar el desafío con 70 eliminaciones de estos dos personajes. El primer desafío nos pide eliminar a 7 por nuestra propia cuenta, mientras que el segundo desafío nos pide eliminar a 70 en total. En este último también cuentan las bajas hechas por nuestros aliados.

Considerando el tamaño de la tarea es recomendable embarcarse en este desafío como equipo para el segundo y, al no haber otra alternativa, en solitario para el primero. Y como no podía ser de otra forma, no es necesario eliminar a todos en una sola partida, ya que las eliminaciones de acumulan en cada una de tus incursiones a la isla.

En este mapa te mostramos los lugares en donde encontrarás a los Secuaces de forma garantizada. Planea bien tu curso de descenso para armarte bien y hacerle frente a estos adversarios.



Si bien los secuaces tienen puntos fijos en donde aparecen, los Saqueadores son todo lo contrario. Estos llegan de forma aleatoria al campo de batalla en cápsulas, así que deberás estar atento para hacerles frente en caso te encuentres con alguno. Recuerda que ambos tipos de enemigos tienen su propia música característica, así que cuando escuches una tonada que te llame la atención probablemente estés cerca a uno de ellos.

En caso que algún punto no haya quedado claro, puedes consultar este video. Buena suerte.

