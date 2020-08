Dota 2: Thunder Predator perdió 2-1 contra Quincy Crew y se aleja de la punta de la ESL One Tailandia

Después de la contundente victoria de 4 Zoomers contra CR4ZY por la ESL One Tailandia. Thunder Predator necesitaba conseguir una victoria para no perderle el paso al equipo de Estados Unidos. Frente a ellos, se encontraba el siempre temido Quincy Crew que siempre ha sabido hacerle frente al equipo del trueno.

Aunque, en esta ocasión jugarían con Petu "Peksu" Vaatainen ante la baja de Avery "SVG" Silverman.

Primera partida

El primer juego ha sido quizás la mejor partida jugada en lo que va del torneo. Y es que, por más que Quincy Crew fue muy superior la mayor parte de la partida, el pick de Terrorblade (Mnz) siempre ese desequilibrante y es un héroe de temer cuando se encuentra en altos niveles y con los items necesarios. Y eso fue lo que pasó.

De a pocos, el Terrorblade se puso el equipo al hombro y empezó a comandar una remontada que al principio no parecía posible. Lamentablemente, el Dota 2 no es un juego individual y, aunque al principio fue complicado controlarlo por parte de Quincy Crew, más teniendo en cuenta que su carry era un Ember Spirit (Yawar), con el tiempo la coordinación de los jugadores de Estados Unidos fue mucho mayor y finalmente, Thunder Predator perdería la partida en unos inacabables 56 minutos.

Fuente: DotaBuff

Segunda partida

La segunda partida fue muy diferente a la primera. Thunder Predator decidió afrontar la partida con un Anti Mage (Mnz) que en los primeros minutos de juego no estuvo presente en muchas peleas. Por su parte, Quincy Crew afrontó esta elección con un Troll Warlord (Yawar), un excelente pick ante un Anti Mage y que además se veía potenciado por el Magnus (Lelis).

Lo que parecería ser una partida pareja, rápidamente dejó de ser eso y se convirtió en una masacre por parte de Quincy Crew que desde el minuto 20 controló la partida completamente. Y es que, el Anti Mage tampoco podía pelear por lo que prefirió hacer split push pero, ante un Troll Warlord esta no era la mejor idea.

A pesar de la ventaja en barracas por parte de Quincy Crew, esta no se reflejaba en el network que era a favor del equipo de Thunder Predator. Finalmente, el Anti Mage conseguiría hacer lo que el Terrorblade no pudo hacer en el primer juego pues todo el equipo lo apoyaba. De esta forma, Thunder Predator conseguía empatar la serie.

Tercera partida

La tercera partida era a todo o nada y ambos equipos lo sabían claramente. Quincy Crew decidió mandar al frente un Faceless Void (Yawar) y un Monkey King (CCnC) dos héroes sumamente poderosos y que son relevantes en cualquier momento del juego. Mientras tanto, el equipo peruano decidió apostar por un Wraith King (Mnz). Un héroe que no es muy usual en su draft pero que no significaba que no fuera a servirles.

Lamentablemente, los primeros 20 minutos primó el juego de Quincy Crew. Mucho más frontal y coordinado. Algo que Thunder Predator no quería buscar pues no contaba con los héroes necesarios para pelear desde tan temprano.

Finalmente, en 27 minutos Thunder Predator aceptó al superioridad de Quincy y tiro GG.

