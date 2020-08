¡SIGUE LOS PASOS DE APPLE! Google elimina Fortnite de su App Store

El día de hoy una polémica muy fuerte ha estado en boca de todos los jugadores del famoso Fortnite Battle Royale. Resulta que, después de que Fortnite rebajara los "paVos", los cuales son la moneda virtual usada dentro del juego, Apple tomó la decisión de retirar el famoso juego de su plataforma App Store.

Pues al parecer, el movimiento de Epic Games no ha sido del agrado tampoco para los miembros de Google que han tomado la decisión de retirar el Battle Royale de la Play Store, la tienda virtual de Android. Esto se supo gracias a un tweet de @Slasher, importante periodista de videojuegos que compartió la información.

Google has now pulled Fortnite from the Android app store