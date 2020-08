¡Ya puedes volver a Warzone! Arma que rompía el juego fue parchada en actualización

Esta semana inició con un fuerte llamado de atención al equipo detrás de Call of Duty: Warzone, Infinity Ward, por un descuido en uno de los acoples pertenecientes al fusil FR 5.56. Precisamente el accesorio que permitía incluirle una escopeta, era el responsable de muchos dolores de cabeza dentro de ese battle royale.

The FR 5.56 Famas + Underbarrel Shotgun is wreaking havoc in Call of Duty #Warzone... 😳



Infinity Ward has acknowledged the issue and is currently working on a fix.pic.twitter.com/NIHfmuhEaG