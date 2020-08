Dota 2: Team Secret busca llegar a la punta del Grupo B en contra de Vikin.gg

La OMEGA League Dota 2 Europa División Inmortal sigue su rumbo con tres nuevo enfrentamientos que se realizarán el día de mañana y que irán mostrando los equipos favoritos para clasificar a los playoffs y a los equipos que, tendrán que luchar para no descender a la división Divine.

Alliance vs 5 Men - 7:00 a. m.

Alliance, considerado actualmente como el mejor equipo del mundo para ESL, viene de una victoria y una derrota y, el enfrentamiento de mañana, será vital para seguir con vida dentro de un complicado grupo que comparte con Team Nigma y Evil Geniuses. Frente a ellos, está 5 Men que viene de 2 derrotas consecutivas y apunta a conseguir la victoria para seguir con vida en el torneo.

Team Secret vs Vikin.gg - 10:00 a. m.

Team Secret ha jugado dos series y ambas fueron victoria. La primera en contra de Team Liquid y la segunda contra Ninjas in Pyjamas. Por su parte, Vikin.gg consiguió una victoria frente a Team Liquid el día de hoy. Ambos vienen teniendo performances más que decentes pero en esta serie, Team Secret se posiciona como el claro favorito.

Ninjas in Pyjamas vs Fly To Moon - 13:00 p. m.

Los dos escoltas del Grupo B se enfrentan con el objetivo de dar sus primeros pasos hacía los puestos de arriba o al menos no ser eliminados de la división. A pesar de esto, la realidad es que Ninjas in Pyjamas está más necesitado pues ha jugado una serie más que Fly To Moon.

Veremos cual es el desenlace de este enfrentamiento el día de mañana y quizás, estemos frente al primer eliminado del torneo.

Formato del torneo

Como era de esperarse, este torneo se dividirá en dos regiones: América y Europa. Cada uno con su respectivo formato y prize pool.

Europa tendrá dos divisiones: Inmortal y Divino. Cada uno con 12 equipos compitiendo.

Así será el formato de cada división:

Inmortal: los 12 equipos serán divididos en 2 grupos y jugarán partidas al Mejor de 3. Los 2 mejores equipos de cada grupo, irán directamente a la Upper Bracket.

Los terceros de cada grupo, irán a la Lower Bracket y el cuarto y quinto puesto jugarán para ver los dos equipos que irán a la Lower Bracket.

Los enfrentamientos de Playoffs serán al Mejor de 3 con excepción de la final que será al Mejor de 5.

El sexto de cada grupo, y los perdedores de los enfrentamientos entre cuartos y quintos, irán a Upper Bracket Ronda 2 de la División Divina.

Esta división tendrá un Prize Pool de 500 mil dólares.

Divino: los equipos serán divididos en dos grupos de seis y jugarán enfrentamientos al Mejor de 3.

Los primeros puestos de cada grupo, irán a la Upper Bracket Ronda 1. Mientras que, los equipos que quedaron segundos y terceros irán a la Lower Bracket.

Los demás equipos son eliminados.

El formato de los Playoffs es al Mjejor de 3 excepto por la final que es al Mejor de 5.

Esta división tendrá un Prize Pool de 50 mil dólares.

¡No te olvides de mirar nuestro torneo de Free Fire los martes, miércoles y viernes con PepeaoTV y Gaboplaygg desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!