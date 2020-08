Dota 2, Lelis sobre las alianzas entre Perú y Brasil: "No debería ser forzado por una organización"

En la escena competitiva de Dota 2, Rodrigo "Lelis" Santos es uno de los jugadores sudamericanos con más títulos ganados en nuestra región. Actualmente, forma parte del equipo norteamericano Quincy Crew y ocupa la posición de offlaner.

El medio brasileño "Paradoxal News" le hizo una entrevista a Lelis, en esta es consultado por su actual momento en Quincy Crew, la relación entre Perú y Brasil, sus pasatiempos fuera de Dota 2 y más preguntas que le hicieron a continuación:

Como jugador profesional, ya has jugado en los escenarios competitivos de Sudamérica, Norteamérica y Europa. ¿Sintió alguna gran diferencia en el nivel técnico y táctico entre estas regiones?

Lelis: Hay una clara diferencia entre regiones, Europa está muy por delante porque incluye a la comunidad CIS y todos los países europeos, hay mucha variedad y cantidad de jugadores. América del Norte tiene jugadores experimentados, pero el nivel está ligeramente por debajo del de Europa. Desafortunadamente, Sudamérica es el nivel más bajo ya que hay menos equipos y jugadores experimentados en la escena internacional.

Hablando a nivel táctico, te convertiste en compañero de equipo del legendario capitán y estratega Peter "ppd" Dager durante su paso por Ninjas in Pyjamas a principios de este año. ¿Fue una experiencia diferente para ti en términos de visión del juego?

Lelis: Seguro que fue una experiencia diferente. Para mí fue más como una experiencia en la que expuse algunas ideas que tenía sobre el juego y descarté otras.

Los jugadores y equipos de la escena sudamericana siempre han sido vistos como “underdogs” (desamparados) en las comunidades china, europea y norteamericana. ¿Crees que esta visión está cambiando? ¿Y cómo fue su recepción en las regiones de EE.UU. y NA por parte de los fans locales?

Lelis: Creo que eso cambió un poco con los resultados de Beastcoast en The International, pero en general los otros equipos sudamericanos no mostraron buenos resultados.

Es muy lindo notar todo el cariño que el público peruano tiene contigo por tu excelente actuación en Beastcoast, sobre todo cuando recordamos toda la rivalidad que existe entre Brasil y Perú en Dota 2. ¿Crees que debería haber más alianzas entre los dos países para crear equipos más competitivos?

Lelis: Creo que las asociaciones ocurren naturalmente, no debería ser forzada por una organización o algo así. Si los jugadores quieren jugar juntos, pueden jugar y sino no. Nada forzado es bueno.

Antes de llegar a Quincy Crew, el equipo nunca había ganado una competencia (solo un ShowMatch). Pero después de tu ingreso, el equipo simplemente ganó los cuatro títulos que había jugado hasta ahora. ¿A qué atribuye este éxito de la formación actual?

Lelis: El éxito de la formación se debe al arduo trabajo y la dedicación del equipo en conjunto. Todos son excelentes jugadores y siempre buscan evolucionar.

Como jugador, toda la comunidad ya conoce a Offlaner “Lelis”. Pero poca gente conoce a Rodrigo Santos como persona. ¿Cuáles son tus pasatiempos favoritos fuera de Dota 2? ¿Hay otros videojuegos que juegues para relajarte?

Lelis: Por el momento no tengo muchos pasatiempos fuera de Dota 2. Algunos juegos para pasar el rato como Fall Guys y Among Us, pero aparte de eso, mi día es solo Dota 2.

Todo el mundo sabe que juegas Dota 2 profesionalmente a un nivel muy alto. ¿Pero puedes decir que Lelis todavía se divierte jugando? Y aprovechando, ¿hay algún mapa personalizado del juego que uses para divertirte entre juegos?

Lelis: Todavía disfruto del juego. El aspecto competitivo de querer siempre ganar me mueve a ser un mejor jugador y a dar lo mejor de mí. El gas aún no ha terminado. No hay ningún mapa personalizado que juego.

Esta entrevista fue realizada por Player Zero de la web Paradoxal News de Brasil.

