Dota 2: Hace un año Sudamérica alcanzó el TOP 8 en The International

Uno de los momentos más importantes y resaltantes de los esports sudamericano se vivió exactamente hace 1 año atrás, cuando se disputaba The International 2019, el Campeonato Mundial de Dota 2.

Aquellos jugadores que marcaron historia estuvieron bajo la organización de Infamous Gaming, su antiguo equipo fue Anvorgesa y estaban conformados por K1, Chris Luck, Wisper, Scofield y Stinger, actualmente se encuentran en el equipo de Beastcoast.

El Dota 2 sudamericano brilla en The International

Tras dos participaciones de equipos sudamericanos en The International (Infamous Gaming 2017 y PaiN Gaming 2018), por primera vez tuvimos un representante que subiera el nivel alicaído de nuestra región y logre poner en vitrina a Sudamérica. En The International 2019 fueron los siguientes jugadores a enfrentarse con los mejores equipos del mundo en Shanghái, China:

Perú - Héctor " K1 " Rodríguez

- Héctor " " Rodríguez Perú - Jean Pierre " Chris Luck " Gonzales

- Jean Pierre " " Gonzales Bolivia - Adrián " Wisper " Céspedes

- Adrián " " Céspedes Perú - Elvis " Scofield " De la Cruz Peña

- Elvis " " De la Cruz Peña Perú - Steve "Stinger" Vargas

Ellos bajo la camiseta de Infamous Gaming, se enfrentaron a poderosos equipos en el grupo B como OG, Vici Gaming, Evil Geniuses, Virtus.pro, Fnatic, Natus Vincere, Royal Never Give Up y Ninjas in Pyjamas. En la tabla final quedaron quinto lugar, a solo un punto de alcanzar la llave alta de los playoffs.

Su camino en la llave inferior empezó con mucha tensión, ya que en una partida única y de eliminación se enfrentaron al conjunto chino de Keen Gaming. El encuentro lo ganaron con mucha calma, cometiendo casi nada de errores en 34 minutos. Con esta victoria ya superaban a los anteriores equipos sudamericanos.

Sin embargo, los cinco jugadores conocían muy bien el nivel que habían logrado pulir con sus torneos internacionales en Minors y ganaron más confianza con las partidas en la fase de grupos. Su rival a vencer era Newbee, escuadra norteamericana cuyo estilo ya era conocido por los sudamericanos.

Los exanvorgesas empataron la serie y en el encuentro definitivo fueron por Wraith King de K1 y Slark en Chris Luck. Esta elección final de Slark fue determinante para tener de cabeza al equipo de Newbee, no podían controlar tan fácilmente a Chris que le creaba espacio suficiente a Héctor.

Todo la victoria fue gran parte de la colaboración de los jugadores de apoyo Scofield y Stinger, junto a la toma de decisiones de Wisper. Ellos derrotaron a Newbee y por primera vez en la historia el dota sudamericano llegó a los mejores 8 de The International, asegurando $858 252 de la bolsa de premios más grande los esports en 2019.

