Fall Guys para Android ya es una realidad... pero con un detalle

Fall Guys, el particular juego battle royale desarrollado por Mediatonic, actualmente goza de una popularidad inmensa. Hoy por hoy es completamente normal ver este juego ocupando los primeros puestos de espectadores poniéndolo por encima de títulos populares como League of Legends o el mismísimo Fortnite.



Foto: captura PC

Ese colorido juego ha sido un lugar para incluso pasarla bien con amigos, sobre todo teniendo en cuenta la actual situación del mundo y las precauciones para no propagar la COVID-19. Si es que alguna alegría nos trajo este año, Fall Guys es sin duda alguna una de ellas. De eso pueden dar fe las millones de personas que lo disfrutan diariamente.

Justamente hablando de millones, uno de los países con más cantidad de habitantes podrá disfrutar de este battle royale en cualquier lugar. Resulta que el equipo de Mediatonic ha cerrado un trato con "BiliGame", uno de los tantos brazos del "YouTube chino" denominado "BiliBili", para publicar Fall Guys exclusivamente para móviles de China.

Esta es una movida bastante lógica, teniendo en cuenta que la porción de jugadores que juega actualmente Fall Guys está concentrada solamente en PC y PlayStation 4. Definitivamente llegar a más personas es la meta de cualquier desarrollador y el mercado de juegos móviles es muy atractivo actualmente.



Foto: BiliGame

Por el momento se desconoce la fecha de lanzamiento de Fall Guys en móviles, pero se tiene la certeza de que verá la luz en equipos con sistema operativo Android. El pre-registro está activo y puede hacerse efectivo a través de este enlace si es que posees los accesos necesarios a BiliGame. Recordemos que China no tiene acceso a la "Play Store" de Google, es por eso que se valen de otros medios y tiendas digitales para descargar sus aplicaciones y juegos.

Todo esto resulta curioso luego de que la misma cuenta de Fall Guys en Twitter dijera a inicios de esta semana que "las versiones para móviles son una estafa".

Fall Guys is only available on PC & PS4



If you see any ads for a mobile version they are scams



a) They're literally playing a video and pretending to play it

b) There's literally a mouse cursor on the screen

c) I don't want to live on this planet anymore

d) Yeet me into the sun pic.twitter.com/ZKfw5gVaqW