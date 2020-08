Fortnite: filtración de la Temporada 4 revela a héroes de Marvel

La actual temporada de Fortnite nos dejará esta semana dando paso a la esperada Temporada 4. Los ánimos están por la nubes y los fans de este popular battle royale ya están comenzando a ver algunas señales con respecto a lo que está por venir. Ayer la cuenta en Twitter de Fortnite confirmaba algo que habíamos visto en la eShop coreana de Nintendo Switch.

El mundo de los cómics y sus personajes, que incluye héroes y villanos, han estado presentes en Fortnite desde hace mucho tiempo. Sin ir tan lejos, recordemos que Aquaman fue parte de los skins a obtener tras 5 semanas y su archienemigo Black Manta también hizo acto de presencia semanas después.

En esta ocasión el usuario HYPEX, conocido dentro de la escena de Fortnite al proveer detalles con semanas de anticipación, compartió con sus seguidores en Twitter sus hallazgos con respecto a la Temporada 4 confirmando que, efectivamente, este tendrá como eje central los cómics. En particular los que pertenecen a la casa editorial Marvel.

Lo obvio, compartido por la cuenta oficial de Fortnite, es que Thor está más que confirmado. El dios del trueno parece que será una figura central durante el paso de esta temporada, parece que esa es la razón por la cual ha sido el primero en ser revelado de forma oficial. Según lo dicho por HYPEX, a él se le unirá el simpático Groot.

Otro personaje confirmado será Storm de los X-Men. Esto se ha confirmado no solo por hallazgos de HYPEX, sino también del "insider" Tabot Hill. Al coincidir ambos usuarios, la información filtrada toma más carga de veracidad. Como detalle extra se sabe cierto detalle con respecto a la apariencia que tomarán estos personajes.

According to @StonewallTabor, The season is gonna be Marvel themed (as i said) but its gonna be the Comic version of characters, not realistic ones. also we will get a "Storm" from X-Men skin! pic.twitter.com/Cdb7jIwI0x