PlayStation Plus: PUBG formará parte de los juegos gratis de septiembre

Los juegos gratis de agosto para los suscritos a PlayStation Plus acabar de ser anunciados. Los usuarios de PlayStation 4 podrán descargar dos títulos bastante diferentes entre sí y que les garantizarán horas de diversión en las actividades muy diferentes que estos proponen.

Por un lado tenemos al título responsable de iniciar la tendencia de los "battle royale" al punto de moldear a toda la generación actual y por otro lado a la versión más básica del juego de peleas referente de este género y que hasta ahora sigue gozando de popularidad en todo el mundo.

Street Fighter V

Nuevos competidores e icónicos guerreros de todo el mundo se enfrentan en Street Fighter V, el feroz juego de pelea de Capcom y la más reciente entrada en la legendaria serie de Street Fighter. Mejora tus habilidades en una variedad de modos para un jugador, y luego prueba que tienes lo que se necesita para derrotar a los mejores peleadores del globo en partidas online.

PUBG: PlayerUnknown’s Battlegrounds

Lánzate en paracaídas hacia un traicionero campo de batalla con solo tu ingenio como protección, a medida que saqueas equipo y burlas a tus enemigos en una feroz batalla. Construye el mejor soldado desde cero y prueba tu combate cuerpo a cuerpo contra hasta 99 jugadores a lo largo de únicos mapas. Solo una vida. Solo un tiro de victoria por partida. Siembra el caos por tu cuenta o toma el desafío en un equipo de hasta cuatro jugadores para aumentar tus oportunidades de sobrevivir.

Estos títulos podrán ser descargados a partir del día 1 de septiembre siempre y cuando poseas una cuenta activa de PlayStation Plus. Recuerda que aún tienes tiempo para descargar los juegos de PlayStation Plus de este mes. Toma parte en el divertido multijugador de Fall Guys: Ultimate Knockout o salva el mundo en Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered. Ambos juegos estarán disponibles hasta el 31 de agosto.

