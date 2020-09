Among Us: 5 tips clave para ser el mejor Impostor

Among Us, el juego más exitoso de InnerSloth, ha tomado al mundo por sorpresa desde hace varias semanas. Este juego pareciera haber esperado con paciencia el momento para explotar en popularidad, sobre todo si tenemos en consideración que su lanzamiento oficial fue hace casi dos años.

Con el juego disponible en plataformas que prácticamente todo el mundo posee, PC y móviles iOS o Android, el éxito de Among Us era solo cuestión de tiempo y sobre todo de la palabra de los jugadores que pudieron probarlo. Y es que una vez que lo juegas, es bastante probable que quieras seguir.

Los que hace interesante a este juego es la dinámica que la tripulación tiene con el Impostor. Por un lado ellos deben hacer sus labores para asegurar la victoria, mientras están atentos a cualquier movimiento sospechoso de algún potencial impostor entre ellos.

El Impostor tampoco debe relajarse mucho, ya que si quiere lograr su cometido de acabar con la tripulación debe permanecer alerta para no levantar sospechas. Veamos entonces 5 tips para que no te descubran fácilmente si estás jugando como el Impostor:

-No te desesperes en matar, prioriza el sabotaje: sembrar el caos en la tripulación es sencillo si saboteas los recursos dentro de la nave. Entre los favoritos se encuentra el sabotaje a la reserva de oxígeno y las puertas de acceso. Pero considera apagar las luces, ya que esto limita bastante la visión de tus objetivos.

-Mantente alejado de las cámaras si estas tienen un brillo rojo: entre los muchos cuartos de la nave encontrarás un área dedicada a la vigilancia que enfoca ciertos pasadizos haciendo el uso de cámaras apostadas en la pared. La señal inequívoca de que alguien está de mirón en esa área es un brillo intermitente en esas cámaras. Ojo con eso ya que lo último que quieres son testigos.

If you ever going to play Among Us, never play with a guy Julian... créanme pic.twitter.com/lbIwiBXSun