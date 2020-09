Dota 2: mira la increíble defensa de Ancient que Miracle hizo con su Arc Warden en contra de Alliance [VIDEO]

En estos momentos, se viene jugando la serie entre Team Nigma y Alliance por la Lower Bracket de la OMEGA League Dota 2. Este enfrentamiento es de suma importancia pues el ganador, jugará la final de la Lower Bracket en contra del perdedor de OG y Team Secret.

Es por esta razón que, ambos equipos están dando todo de si para evitar perder un juego.

Hace unos minutos, acabó el primer juego de la serie y, de manera sorpresiva, Team Nigma logró quedarse con el enfrentamiento. Y, decimos de manera sorpresiva pues Miracle y su Arc Warden hicieron una defensa de Ancient que nunca se había visto en el Dota 2 a nivel profesional.

Como se puede ver en el video, Alliance tenía toda la ventaja en el juego pues, había logrado destrozar las barracas de medio y las de Top. Es por eso que, decidieron pushear al Ancient de Nigma. Con lo que no contaban los chicos de Suecia, era que el Arc Warden podría defender el Ancient con el Magnetic Field pues este, ocupaba el diámetro exacto del Ancient y evitaba que los héroes de Alliance pudieran romper el Ancient que se quedó a 45 puntos de vida.

Ante la impotencia, Alliance tiró buyback pero ni así pudieron romper el Ancient. Finalmente, Miracle los mataría y junto a su equipo irían todo mid para ganar el juego de una forma increible.

Ni bien la partida terminó, toda la comunidad de Dota 2 empezó a compartir sus opiniones e impresiones sobre la jugada realizada por Miracle. Uno de los primeros en compartir algo fue, el capitán de Nigma: Kuroky quien, por una lesión de su mano, no está jugando este torneo.

Ceb, el offlaner de OG, también compartió sus reacciones al respecto:

i can not believe what just happened, man this is why dota is just the best game ever