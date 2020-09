Dota 2: Team Nigma vence a Alliance en un intensa serie por la OMEGA League Europa

Alliance y Team Nigma nos han regalado, el día de hoy, una de las series más emocionantes de la OMEGA League Dota 2 Europa División Inmortal. El enfrentamiento, que serviría para definir al equipo que llegaría a la final de la Upper Bracket, se decidió después de dos intensos juegos que determinaron la victoria por 2-0 de Team Nigma.

Primer juego

El primer enfrentamiento fue el más emocionante y determinante de ambos pues, como les contamos en una nota anterior, Alliance venía dominando por completo el juego en contra de Team Nigma y no parecía haber forma de que Miracle y compañía le pudieran dar vuelta al torneo.

Al final, una increíble defensa de Ancient, comandada por el Arc Warden (Miracle), terminó dándole la victoria a los chicos de Alliance que se quedaron impávidos ante la inesperada derrota.

Segunda juego

El segundo juego tuvo un inicio dominado por Team Nigma gracias a la Medusa (Miracle) que se estaba despuntando en farm. A pesar de esto, el Anti Mage (Nikobaby) logró emparejar la situación. Lamentablemente, el push de Team Nigma era superior y con eso lograron tumbar barracas mucho antes que los chicos de Alliance.

A pesar de esto, los de Suecia no se resignaron y lograron tumbar dos sets de barracas haciendo pensar a todo el mundo que se vendría una épica remontada. Aunque, parece que las secuelas del primer juego quedaron impregnadas en Nikobaby y no quiso ir directamente hacía el Ancient, si no que prefirió asegurar Mega Creeps. Esta decisión, le dio el tiempo a Nigma de defender su base y luego llegar a la del enemigo con una Divine Rapier en la Medusa que les terminó dando la victoria.

Con este resultado, Team Nigma clasifica a la final de la Lower Bracket donde se enfrentará al perdedor del enfrentamiento entre OG y Team Secret que se viene jugando en estos momentos.

Prize Pool

1er Lugar | $200.000

2do Lugar | $125.000

3er Lugar | $60.000

4to Lugar | $30.000 | Alliance

5to y 6to Lugar | $20.000 | Team Liquid y Evil Geniuses

7mo y 8vo Lugar | $15.000 | Virtus Pro y Vikin.gg

9no y 10mo Lugar - $5.000 | Fly To Moon y 5 Men

11vo y 12 vo Lugar - $2.500 | Natus Vincere y Ninjas in Pyjamas

