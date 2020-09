Dota 2: Team Secret vence 2-1 a OG y clasifica a la final de la OMEGA League Europa

La OMEGA League Dota 2 Europa División Inmortal ya conoce a su primer finalista. Después de una intensa serie al Mejor de 3 entre OG y Team Secret, los dos mejores equipos del torneo hasta el momento, conocimos al primer finalista de este torneo que le otorgará al ganador un premio de 200 mil dólares. Mientras que el segundo puesto, se quedará con 125 mil dólares.

El primer enfrentamiento fue sumamente interesante y nos regaló una estrategia bastante arriesgada por parte de OG. Si es que deseas saber más sobre su estrategia en el primer juego, te recomendamos leer la nota que hicimos al respecto. Para poder leerla, haz click en este enlace.

Para el segundo juego, OG intentó volver a jugar alrededor de un solo héroe aunque, en esta ocasión, el héroe elegido era el Morphling. Lamentablemente, los héroes que debían habilitarlo a este, no consiguieron los recursos necesarios. En especial el Invoker (Topson) que sufrió mucho en contra de una Templar Assasin (Nisha) que se salió totalmente de control al igual que el Nature´s Prophet (MATUMBAMAN).

Finalmente, Team Secret se quedaría con la segunda partida y forzaría un tercer enfrnentamiento.

El tercer enfrentamiento no fue tan emocionante como los dos anteriores. Y es que, Team Secret dominó todo el juego gracias a un pick de Troll Warlord (MATUMBAMAN) que se salió de control desde el inicio del Mid Game. El juego culminó en 30 minutos y con este resultado, Team Secret clasificó a la gran final del torneo.

