Robbye Ron sobre PES 2021 y los clubes nacionales: "seguimos con nuestros equipos partners en Perú"

La salida de PES 2021 está muy cerca y en Líbero Esports tuvimos la oportunidad de entrevistar al Gerenta de marca PES para Latinoamérica, Robbye Ron, quien nos habló sobre todas las novedades que llegan en esta nueva edición y sobre el futuro de la saga.

¿Por qué la gran decisión (con todo lo que esto implica) del cambio de formato a un update?

Esto no es un cambio de formato, porque el juego sigue lanzándose en versión fisica como digital. Además, no depende de PES 2020 para poder jugar a la versión 2021. Esta versión es una mejora porque actualiza la anterior versión, pero no es una actualización que se suma a PES 2020. El equipo de desarrollo está enfocándose en la próxima generación.

A nivel jugable, ¿hay cambios en el nuevo update o solo es una actualización de plantilla?

Hay ajustes y se ha pulido mucho más a la versión anterior. La jugabilidad es más fluida con la reacción de los botones (input lag), entre otras novedades hay nuevos jugadores icónicos de partidos específicos como Lionel Messi 2007 cuando enfrenta al Getafe y elude a varios jugadores y hace un gol, que es muy parecido al gol de Maradona contra Inglaterra en el Mundial.

¿Qué desafíos han encontrado al decidir cambiar de Engine para el siguiente lanzamiento? ¿Y cómo piensan evitar lo que ocurra cuando hubo el cambio al Fox Engine, que le trajo tantas críticas al PES 2013?

El equipo de desarrollo viene trabajando con el Unreal Engine en la versión móvil y ya tienen experiencia. Ellos han decidido recién salir cuando ya tengan las consolas de nueva generación con el nuevo motor. Por otra parte, debido a la pandemia no muchos jugadores podrán conseguir la nueva generación de consolas, de esta forma evitamos que los fanáticos sean afectados.

¿La presencia de PES en los equipos sudamericanos se mantendrá para la nueva edición y el lanzamiento de la siguiente generación?

PES 2021 ha renovado contrato con la Federación Peruana de Fútbol y seguimos con nuestros equipos partners en Perú que son Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal y Sport Boys. En el caso de otros equipos sudamericanos están Flamengo, Boca, River Plate, Colo Colo, Corinthias, Sao Paulo, U de Chile, se mantienen con PES.

¿Tendremos algún torneo de PES oficial para la región de Latinoamérica en el futuro?

En el tema de esports y torneos, el equipo de Japón está estudiando cómo traer el eFootball profesional a Latinoamérica. Revisan que restricciones existen, pero debido a la pandemia han observado cómo los clubes se han adaptado al fútbol virtual. Esto puede traer un panorama diferente hacia futuro.

¿La comunicación con la comunidad se mejorará para estas épocas de juego en línea?

Se ha mejorado, con este nuevo cargo me ha dado más tiempo para hacerles llegar el mensaje de la comunidad de PES. Muchos equipos se han sumado con el 11 contra 11, internamente estamos estudiando cómo apoyar las iniciativas de la comunidad.

¿Messi se cambiará en la portada de PES 2021?

En la portada estamos contentos de tener a Cristiano y a Messi, para aclarar Lionel es embajador de PES. Si es que se va del Barcelona, no hay problema porque es un tema del jugador con nosotros. También tenemos a Davis del Bayern de Munich y a Rashford del Manchester United junto a los dos ‘cracks’.

¡No te olvides de mirar nuestro torneo de Free Fire los martes, miércoles y viernes con PepeaoTV y Gaboplaygg desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!