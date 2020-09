Dota 2: Topson sorprende a todos anunciando que se ha convertido en papá

El día de hoy, una noticia agarró por sorpresa a todos los jugadores de Dota 2 a nivel mundial. Topias Miikka "Topson" Taavitsainen, midlaner de OG y bi campeón de The International, se convirtió en papá después del nacimiento de su primera hija Riina Azalea Taavitsainen.

Esta noticia la dio a conocer Topson a través de su cuenta oficial de Instagram donde compartió la fotografía de su hija. Minutos después su esposa, Mawar Remy Taavitsainen compartió una publicación donde también compartía la felicidad por el nacimiento de su hija quien nació el 17 de septiembre con un peso de 2.79 kg.

Fuente: Topson Instagram

Fuente: mwrmy

Sin duda, fue una noticia que agarró a muchos por sorpresa pues nadie estaba enterado de este embarazo. En el Instagram oficial de Mawar, ella explica que junto a Topson habían tomado la decisión de mantener este embarazo en secreto, solo lo sabían algunas cuantas personas, ya que era algo muy personal para ellos.

Topson también compartió la fotografía a través de Twitter e inmediatamente, múltiples conocidos dentro del mundo del Dota 2 empezaron a expresar sus felicitaciones hacia el midlaner de OG.

It's a girl, Mawar and I couldn't be happier and the birth went smooth. I love her so much already 🥰 pic.twitter.com/rKy7N5CTjH