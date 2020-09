Dota 2: Natus Vincere anuncia que 3 de sus jugadores pasarán a estado de inactividad

Natus Vincere, es una de las organizaciones de Dota 2 más importantes de Europa y del mundo. A pesar de esto, los últimos meses no ha estado pasando por su mejor momento como organización y esto se ha visto reflejado en los resultados obtenidos por su escuadra de Dota 2 en los últimos torneos realizados.

Es por eso que, el día de hoy, anunciaron una re estructuración de su equipos.

Este anuncio se realizó a través de Twitter en donde compartieron un comunicado oficial donde comunicaban que 3 de sus jugadores pasarían a estar en estado de inactividad desde el día de hoy hasta nuevo aviso.

