Dota 2: Astini, coach de Havan Liberty: "el escenario es preocupante, hasta el momento no hay ningún torneo programado para los próximos 3 meses"

El día de ayer, terminó la fase de grupos de la BTS Pro Series America Season 3. Uno de los torneos de Dota 2 más emocionantes de nuestra región. Lamentablemente, de los 10 equipos participantes, solo 8 lograron clasificar a los Playoffs del torneo mientras que los dos equipos restantes, fueron eliminados.

En esta ocasión, los equipos eliminados fueron Havan Liberty de Brasil y Team Zero de Estados Unidos.

Un poco molesto por la eliminación el coach de Havan Liberty Filipe "Astini" Astini escribió un post a través de Twitter donde mostraba la gran diferencia en los resultados obtenidos por su equipo ante escuadras de Norteamérica y escuadras de Sudamérica. Además, mostraba su preocupación por la falta de torneos a futuro.

Estamos fora da BTS Pro Series. 5-5 no SA e 0-8 no NA. Trabalhar pra ficar 10-0 na próxima se tiver. Cenário tá preocupante, até o momento nenhum torneio agendado pros próx 3 meses na região.



Feliz com o que o time mostrou em tão pouco tempo. Satisfeito que demos nosso melhor — Astini (@filipeastini) September 18, 2020

"Estamos fuera de la serie BTS Pro. 5-5 en SA y 0-8 en NA. Trabajar para conseguir el 10-0 la próxima vez. El escenario es preocupante, hasta el momento no hay ningún torneo programado para los próximos 3 meses en la región.



Feliz con lo que mostró el equipo en tan poco tiempo. Satisfecho de que hicimos nuestro mejor esfuerzo"

Ante estas declaraciones de Astini, donde indicaba que no habrían torneos en nuestra región durante los próximos 3 meses David "GoDz" Parker, uno de los fundadores de Beyond The Summit le respondió al entrenador brasilero indicando que si hay torneos en el futuro pero que aún no tienen una fecha en el calendario.

Many tournaments are planned, just not scheduled yet! You should hear more soon :) — David Parker | Godz (@BTSGoDz) September 19, 2020

Todo parece indicar que, no tendremos que preocuparnos por que los equipos de nuestra región no lleguen con ritmo al reinicio del Dota Pro Circuit. Solo es cuestión de esperar, hasta que los próximos torneos sean anunciados.

