Dota 2: 4D Esports confirma Realms Collide: The Burning Darkness torneo apoyado por Valve

Después de las constantes quejas que la comunidad de Dota 2 tuvo en contra de Valve debido a que el desarrollador no le prestaba la suficiente atención a la escena competitiva de nuestro continente, parece que la compañía de Estados Unidos hizo caso a las quejas y ahora ha decidido apoyar de una mejor manera a la escena de nuestra región.

Primero fue el apoyo a la Liga Pro Gaming y luego a Beyond The Summit con The Summit 13. Pues ahora resulta que, Valve ha tomado la decisión de apoyar a 4D esports que junto a Rivalry y Aorus League han confirmado la realización de Realms Collide: The Burning Darkness. Un torneo de Dota 2 que contará con al apoyo de Valve.

Como podemos ver en el video, el torneo contará con la participación de importantes equipos de América entre los que encontramos.

Beastcoast (Perú)

Thunder Predator (Perú)

Unknown Gaming (Perú)

ex jugadores de CR4ZY (Estados Unidos)

Havan Liberty (Brasil)

Infinity Esports (Perú)

Egoboys (Perú)

Infamous Gaming (Perú)

4Zoomers (Estados Unidos)

Foto: Liquipedia

Cabe aclara que si bien en el video sale la imagen de CR4ZY, esta organización disolvió su equipo de Dota 2. Lo más probable es que sean los jugadores de la organización pero bajo un tag diferente.

El torneo se llevará a cabo entre los días 9 de noviembre y 6 de diciembre. Además, repartirá un Prize Pool de 75 mil dólares. Lo que lo convierten en el torneo de Dota 2 con el Prize Pool más grande organizado por nuestra región.

Por el momento, esta es toda la información que se tiene sobre el torneo pero, a medida que se vaya acercando la fecha de inicio, se irán haciendo más anuncios al respecto.

