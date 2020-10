League of Legends: G2 se enfrenta a Gen.G para conseguir su pase a semifinales del Worlds 2020

Después de la dura eliminación del Worlds 2020 de Fnatic a manos de Top Esports, solo queda un equipo no asiático que podrá competir para coronarse como el mejor equipo de League of Legends de este año. Este equipo es G2 Esports que tendrá la dura labor de repetir la hazaña conseguida en el 2019 donde logró llegar a la final de este gran evento de los deportes electrónicos.

Así es, G2 Esports, campeón de la Liga Europea de League of Legends, tendrá que enfrentarse al equipo de Corea del Sur Gen.G Esports que quedó tercero en el torneo de su país. Sin duda, será una serie sumamente emocionante pues muchas regiones están dejando sobre los hombros de G2 Esports las posibilidades que se acabe la soberanía de Asia en el mundial de este deporte electrónico.

The fourth #Worlds2020 Quarterfinal:@GenG vs @G2esports



Who will advance to Semis: #GENWIN or #G2WIN? pic.twitter.com/knGHvIo1PN