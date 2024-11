Dota 2: el camino de Virtus.pro a The International 10

Virtus.pro es uno de esos equipos de Dota 2 que siempre ha tenido un desempeño positivo en The International, pero que por una u otra razón no ha conseguido llegar a una final. De hecho, el team ha participado en seis diferentes ediciones del torneo, e incluso ha logrado conseguir el quinto/sexto puesto, pero no ha podido avanzar más allá.