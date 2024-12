Dota 2: Beastcoast anima a Thunder Predator tras resultados negativos en TI10

El equipo peruano Thunder Predator se encuentra compitiendo en The International 10, el torneo más prestigioso e importante para la comunidad de Dota 2, pero no ha obtenido los resultados esperados. Aunque anteriormente el equipo tuvo un buen desempeño en ambas temporadas del DPC, así como en el ONE Esports Singapore Major, TP no ha podido mostrar su mejor nivel en lo que va del certamen, pues ya ha acumulado cuatro derrotas seguidas.