Dota 2: Talon Esports formaría su propio roster competitivo

A pesar de tener jugadores en un gran número de disciplinas, la organización se destaca por su team de LoL, denominado PSG Talon. De hecho, este equipo logró competir en el World Championship 2021, el mundial de League of Legends, donde quedó eliminado en la fase grupal. Aunque la escuadra logró vencer a Fnatic, no pudieron clasificar a la siguiente fase, pues perdieron con Royal Never Give Up y empataron con Hanhwa Life Esports.