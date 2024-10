Royale Never Give Up se blinda para el DPC - Trilane Podcast

Trilane Podcast vuelve a la carga bajo la conducción de Bleu y Aargosin trayéndonos lo más resaltante de la escena de Dota 2 a nivel global. En esta entrega los chicos comentan acerca de los fichajes del equipo Royale Never Give Up en donde vemos nuevamente juntos Chalice, Somnus y xNova para la próxima temporada. Recordemos que ellos que salieron subcampeones con PSG.LGD en The International 8.